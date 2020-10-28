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فن

كان نفسي أغني أكتر.. أول تعليق من مصطفى قمر بعد حفلة أمس بمهرجان الجونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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مصطفى كرم
علق الفنان مصطفى قمر ، على إحياء أمس حفل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

ونشر مصطفى قمر مجموعة من الصور له من الحفلة وعلق قائلا "كان نفسي اغني اكتر بس سلامتكم تهمني كانت حفلة رائعة وباشكر كل اصدقائي الفنانين الكبار اللي شرفوني ومالحقتش ارحب بيهم واسف اني مااخدتش بالي من بعضهم وانبسطت بحبيبتي القمر الفنانة يسرا وحبيبتي الجميلة الهام شاهين وحبيبتي القمر شيرين رضا والف شكر للمهندس نجيب ساويروس والمهندس سميح ساويروس علي الحفلة الرائعة وعلي الوعي الوطني اللي قاموا بيه وباشكر ادارة تيك توك وهشام مظهر وهاني عزيز وباذن الله نتقابل في الحفلة القادمة قريبا باذن الله .

وأحيا النجم مصطفى قمر، واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

وكان من ضمن الحضور: يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة .


وضم الحفل عددا من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلأ على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح ساويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا. 

وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 أغان فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها.

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