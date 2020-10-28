خبير: المؤشرات الدولية أكدت أن اقتصادنا الوحيد الذي نجا من التباطؤ والانكماش في ازمة كورونا

كشف الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، السبب وراء الإرشادات الدولية بالاقتصاد المصري ، وخاصة في ظل اجتياح فيروس كورونا لكثير من دول واقتصاديات العالم، لافتا ان السبب الاساسي في ذلك هو برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبنية التحتية والقوانين الخاصة بالاستثمار وغيرها ن من كل ما قامت به الدولة لجذب الاستثمارات والنهوض باقتصادها.





وتابع الشافعي ، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يراس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بفضل هذا البرنامج تقدم الاقتصاد المصري 23 مركز في المؤشرات والتقييمات الدولية، معقبا: "ان المؤشرات الدولية والإحصاءات قالت ان الاقتصاد الوحيد الذي نجا من التباطؤ والانكماش في ازمة كورونا".





واوضح أن حجم الدين للناتج القومي لا يتجاوز الـ 87% وصولا الي 77%، وان الموازنة العامة للدولة وصلت لـ 8.4، وكل هذه الارقام لها دلالة قوية على حسن سير الاقتصاد المصري، وتفوقه على اكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الامريكي والذي وصل عجز الموازنة لديه الي 15% بناتج عجز قدره 3.1 تريليون دولار، ووصل حجم الدين الامريكي الي 126.9 تريليون دولار، وبهذا الدين المحلي وصل في امريكا الي 130%.





واضاف ان مصر اصبحت مركز اقليمي للطاقة، بعد اكتشاف مجموعة من حقول الغاز الطبيعي، واستطاعت الدولة المصرية ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.





واشار الي ان بالامس كانت الدولة وقطاع الطاقة بصدد التوقيع على 12 اتفاقية، ومنهم أعلان شركة دانة غاز عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر الوسطاني للبترول»، التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة»، لبيع أصولها البرية المنتجة للبترول والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار شاملًا لدفعات مستقبلية مشروطة.



