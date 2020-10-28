AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: المؤشرات الدولية أكدت أن اقتصادنا الوحيد الذي نجا من التباطؤ والانكماش في ازمة كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
الدكتور خالد الشافعي،
الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي
Advertisements
فرح علاء الخولي
كشف الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، السبب وراء الإرشادات الدولية بالاقتصاد المصري ، وخاصة في ظل اجتياح فيروس كورونا لكثير من دول واقتصاديات العالم، لافتا ان السبب الاساسي في ذلك هو برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبنية التحتية والقوانين الخاصة بالاستثمار وغيرها ن من كل ما قامت به الدولة لجذب الاستثمارات والنهوض باقتصادها.

وتابع الشافعي ، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يراس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بفضل هذا البرنامج تقدم الاقتصاد المصري 23 مركز في المؤشرات والتقييمات الدولية، معقبا: "ان المؤشرات الدولية والإحصاءات قالت ان الاقتصاد الوحيد الذي نجا من التباطؤ والانكماش في ازمة كورونا".

واوضح أن حجم الدين للناتج القومي لا يتجاوز الـ 87% وصولا الي 77%، وان الموازنة العامة للدولة وصلت لـ 8.4، وكل هذه الارقام لها دلالة قوية على حسن سير الاقتصاد المصري، وتفوقه على اكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الامريكي والذي وصل عجز الموازنة لديه الي 15% بناتج عجز قدره 3.1 تريليون دولار، ووصل حجم الدين الامريكي الي 126.9 تريليون دولار، وبهذا الدين المحلي وصل في امريكا الي 130%.

واضاف ان مصر اصبحت مركز اقليمي للطاقة، بعد اكتشاف مجموعة من حقول الغاز الطبيعي، واستطاعت الدولة المصرية ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

واشار الي ان بالامس كانت الدولة وقطاع الطاقة بصدد التوقيع على 12 اتفاقية، ومنهم أعلان شركة دانة غاز عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة «آي بي آر الوسطاني للبترول»، التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة»، لبيع أصولها البرية المنتجة للبترول والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار شاملًا لدفعات مستقبلية مشروطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 سنوات نجاح فى قطاع البترول .. مصر تحقق اكتفاء ذاتيا وتجذب استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار

عجز تاريخي في الموازنة الأمريكية بسبب أزمة كورونا

خبراء عن الإشادات الدولية باقتصاد مصر: نجاح لخطط الحكومة.. تعكس مدى التطورات الملحوظة في مؤشراتنا.. والتأثير ظهر جليا من قبل كورونا

بقيمة 866 مليون درهم.. دانة غاز تبيع أصولها البرية في مصر

ترشيحاتنا

بعد إثبات نسبها له.. الابنة غير الشرعية لملك بلجيكا السابق تقابله لأول مرة.. صور

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 28-10-2020.. فيديو

فيروس كورونا فرقهما.. محمد زيدان يوجه رسالة لابنه بمناسبة عيد ميلاده.. شاهد

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes amg gle 53 الجديدة 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

نصر علام: مصر تتحدث عن اتفاقية ملزمة لـ ملء وتشغيل سد النهضة

ترامب: 10 دول عربية ذاهبة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

AdvertisementS

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم الالتزام برد 25% من المصروفات الدراسية

شريف إكرامي يرد على شوبير

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

بعد إطلالتها الجريئة في الجونة .. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف

بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

احترس.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من تضخم عضلات القلب

تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-10-2020.. فيديو

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes amg gle 53 الجديدة 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور