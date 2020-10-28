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ديني

هل يجوز عمل الصدقة الجارية لأكثر من شخص ؟ .. أمين الفتوى يرد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:32 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن الصدقة باب من أبواب الجنة ، وأنها تطهـير، وتزكية للنفس ومضاعفة الحسنات.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الصدقة سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة ، مؤكدة بأنها أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات.

هل يجوز عمل الصدقة الجارية لأكثر من شخص ؟

أجاب الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة( أبي وأمى توفوا فهل يجوز عمل الصدقة الجارية لهم ولأكثر من شخص ؟ وما حكم مقاطعة عمى لأنه يريد ان يعيش معتكف فى منزل واحد ويقابلنا لا يكلمنا ؟).

وأوضح فخر، خلال إجابته قائلًا: أن من أراد أن يخرج صدقة جارية لأكثر من شخص أو لبناء مسجد أو مدرسة أو ما الى ذلك فيجوز ولا مانع من ذلك، مادام فيها نفع عام ودائما للمسلمين فهذه تكون صدقة جارية عن نفسي وأولادى وعن من أريد فهذا جائز.

وتابع قائلًا: أما المقاطعة للعم الذى يعيش معاكم فى منزل واحد ولا يسأل ولا يسلم عليكم فهو ربما يحب الإعتكاف أو أن يكون مع نفسه ولا يختلط بأحد فى هذه الحالة ففى هذه الحالة وجب عليكم أن لا تقاطعوا رحمكم حتى لو هو الذى قطعها.

وأشار الى أن هناك فرق بين قطع الرحم والوصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا))، فلو هو قطعنا ونحن وصلناه فنحن نكون واصلين بالرحم أما إذا قطعنا ولا نصله فهكذا نكون قطعنا الرحم مثلما قطعها هو فعلينا أن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونحصل على الأجر والثواب من عند الله حتى لو كانت مقطوعة من جانب هذا العم.

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