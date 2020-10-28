خبير إدارة محلية: أتوقع مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى

توقع الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، مد فترة التصالح على مخالفا البناء مرة أخرى بعد إنهاء المدة المحددة حتى 31 ديسمبر 2020، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين مما تقدمه الدولة من تسهيلات في التصالح وتقنين أوضاعهم.





وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 واللائحة التنفيذية لخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنه 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة به المادة 3 تنص على أنه يجوز مد القانون لمدة مماثله حتى 31 مارس 2021 .





وأضاف أن نسبة المتقدمين على التصالح على مخالفات البناء لم تصل إلى المتوقع من التصالح ،ولذا فلابد من مد التصالح مرة أخرى، حتى لا يكون هناك مليارات تهدر على الدولة بسبب عدم التصالح.





يذكر أنه سوف تنتهى مدة التصالح على مخالفات البناء التى مدتها الحكومة في 30 سبتمبر الماضى في 31 اكتوبر الجارى .





وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين فى التقديم للتصالح، والاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أهمية تقنين أوضاع المبانى المخالفة منذ سنوات مضت للمخالفين أنفسهم قبل أى أحد آخر، فالمستفيد الأول من التقنين هم المخالفون، الذين سيصبح لهم وضع قانونى بعد التصالح، ورخصة بناء، وستتوافر لهم الخدمات.



