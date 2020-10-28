اليوم.. مؤتمر دولى لعرض التجربة المصرية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا

كشف الدكتور محمد فوزى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل عن مؤتمر دولى لعرض التجربة المصرية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا اليوم.





وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر عاشت فى ظل تجربة مهمة جدا ومازالت بسبب جائحة كورونا والتى أثرت على العالم بشكل كبير جدا، موضحا أن الحكومة المصرية بدأت بالعمل على رجوع النشاط الرياضى بها.





وتابع أن وزير الشباب والرياضة أصدر قرار بتشكيل لجنة طبية عالية، والتى على الفور أصدرت عدد من الإجراءات الاحترازية للنشاط الرياضى، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أنه بعد اللجنة الطبية ووضع الإجراءات الاحترازية على الفور تم عودة النشاط الرياضى بالتدريج، والتى تعتبر تجربة مصرية.





وأشار إلى أن مؤتمر اليوم سيكون بحضور الدكتور أشرف صبحي وممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، متابعا أن وصول الأهلي للنهائي والتمنى لوصول الزمالك إلى النهائى أيضا يؤكد على نجاح التجربة المصرية فى تحدى كورونا.



