دراسة بجامعة أوهايو: لمن يدعي الجهل.. الإنسان مهيأ منذ لحظته الأولى للتعلم

أثبتت دراسة نشرتها جامعة أوهايو أنه لا يوجد شخص جاهل، فالبشر جميعا أسوياء ويولدون بداخلهم جزء في المخ قابل للتعلم، فلا مبرر لعدم تنمية ذلك الجزء في المخ.







حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ساينس"، فإن جامعة أوهايو نشرت دراسة جديدة تفيد بأن البشر جميعا ولدوا بجزء في المخ قادر على التعلم، فهو مخلوق لرؤية الكلمات والحروف.





وتوضح الدراسة أن ذلك الجزء في المخ الذي يسمى "منطقة تشكيل الكلمات البصرية"، وهو مسئول عن استيعاب القراءة والكتابة، والذي يمهد للمخ استقبال المعلومات للتعلم.



