ضاحي خلفان: نجح أردوغان إلى تحويل السياسة التركية من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء

علق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي على تحول علاقة تركيا بالدول الأخرى في زمن حكم أردوغان.

وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " نجح بكل امتياز أردوغان نحو تحويل السياسة التركية من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء وبذلك استحق أن يلقب الرئيس التركي الفريد الذي حول السياسة إلى عصيد".

أفادت صحيفة فايننشال تايمز عن تدهور كبير في العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. وأن العداء بين أنقرة وأبو ظبي تصاعد بعد اتفاق السلام المبرم في أغسطس بين إسرائيل والإمارات. وقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستدعاء السفير التركي من الإمارات وقال إنه "لن يغفر هذا السلوك المنافق".



