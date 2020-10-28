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اقتصاد

متابعة استعدادات استقبال موسم الشتاء ومشروعات المرافق بمدينة الشروق

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قام  المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بـ مدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك للاطمئنان على خطة مواجهة الأمطار والاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء، وكذا متابعة سير العمل بمشروعات المرافق بمدينة الشروق.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته بالمرور على محطات رفع الصرف الصحى للاطمئنان على حالتها الفنية من مصادر كهرباء طوارئ بديلة، وتطهير بيارات الصرف ومراجعة الحالة الفنية للمعدات، من سيارات وطلمبات طوارئ.

كما شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة، متابعة أهم مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، والمتضمنة مشروع رفع كفاءة محطة صرف رقم (3)، وهى إحدى محطات الصرف الرئيسية بمدينة الشروق، وكذا مشروع خط الطرد البديل قطر (1200مم)، حيث أشاد بسير خطة العمل، مؤكدًا الاستعداد الدائم للتعامل مع مياه الأمطار والسيول ودفع العمل بمشروعات المرافق بالمدينة.  

من جانبه، استعرض المهندس عبدالرؤوف الغيطى، خطة الطوارئ واستعدادات جهاز المدينة لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، حيث شمل العرض الإجراءات المتخذة لتطهير ونظافة بلاعات صرف الأمطار، وتجهيز مخرَّات السيول وتطهيرها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تكثيف فرق العمل بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3)، والتى سيتم رفع قدرتها من 36ألف م3/يوم إلى  60ألف م3/يوم،  وكذا  المولدات بقدرة (1) ميجا بدلًا من(0.5)ميجا، لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمحطة، والتى تهدف للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخية.

 وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروع خط الطرد البديل قطر (1200مم)، عبارة عن خط إضافى للخط القائم ليربط بين محطة الصرف رقم (3)، ومحطة المعالجة، والذى يعد ضمن أولويات الجهاز، نظرًا لما سيحققه هذا المشروع كونه يهدف إلى زيادة سعة الرافع لتتناسب مع أعمال التنمية بالمدينة، واستيعاب أى زيادة مستقبلية ناتجة من تدفقات مياه الصرف.

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