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محافظات

الأكبر على مستوى الجمهورية..افتتاح محطة وقود شرم الشيخ|تفاصيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
تفتتح قريبا أكبر محطة وقود علي مستوي مصر  وهي  محطة وقود " وطنية" بمدينة شرم الشيخ حيث تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية  ووضع اللمسات النهائية للافتتاح قريبا.
 

 وقد تفقدها  ليلة أمس  اللواء خالد فودة  وشاهد جميع مراحلها  حيث  تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية بها ويجرى وضع اخر اللمسات الجمالية بها تمهيدا للافتتاح قريبا. 

وأشاد اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء  بجودة التصميم والسعة الكبيرة التى من شأنها تقديم خدمات كبيرة للمواطنين والسياح وتخدم حركة السياحة الداخلية والخارجي. 

وتعد المحطة من أكبر محطات الوقود على مستوى جمهورية مصر العربية حيث انها تشمل 10 طرمبات بنزين ، 4 منها بنزين 95 و6 أخرى بنزين 92 بالاضافة الى 6 طلمبات سولار ، كما تحتوى على 8 خزانات بنزين سعة الخزان 30 ألف لتر و4 خزانات سولا سعة الخزان 60 ألف لتر ، كما تشتمل على عدة مبانى من بينها  مبنى مول على دورين يشمل 16 محل إضافة الى 2 ماركت ومركزا للخدمات ( غسيل / كاوتش الخ) ومسجد ومصلى للسيدات وحمامات وكافتيريا  .

 وتقع في حي النور بوسط مدينة شرم الشيخ  بالقرب من فرع جامعة الملك سلمان  
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الأكبر على مستوى الجمهورية..افتتاح محطة وقود شرم الشيخ|تفاصيل
الأكبر على مستوى الجمهورية..افتتاح محطة وقود شرم الشيخ|تفاصيل
الأكبر على مستوى الجمهورية..افتتاح محطة وقود شرم الشيخ|تفاصيل

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