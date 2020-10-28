AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كلية تمريض القاهرة... تعلن خطوات تسجيل المقررات الدراسية أونلاين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
اعلنت كلية تمريض القاهرة ، عن خطوات تسجيل المواد الدراسية المقررة لطلابها اونلاين وجاءت كالاتى :

اقرا ايضا :

1- يجب على الطالب تسجيل البيانات أولًا مرة واحدة فقط .

2- يختار الطالب التسجيل طبقًا للآئحة الدراسية التابع لها

3- يقوم الطالب بالضغط على أريد أن أغلق حسابي بسري خاص بي

4- على الطالب  البحث بالرقم القومى عن الاسم 

5- أختيار الآسم ثم قم بكتابة رقم سرى خاص بك وتكررارة مرة أخرى فى القائمة التالية
 
اقرا ايضا:

6- يجب على الطالب برفع صورة البطاقة او جواز السفر وجة فى االآختيار الآول  والظهر فى الآختيار الثانى بصيغة PDF  ثم Uplaod  وسوف  يتفحص المُختصون من شئون الطلبة صورة البطاقة و يقبلوا طلباتهم بوضع سري للحساب و سيكون الدخوله بعد ذلك بمعلومية هذا السري بجانب القومي خلال 48 ساعة .

وفى المرحلة الاخيرة  ، يقوم الطالب  بأختيار الموافقة على تغيير الرقم السرى وسيتم الإرسال .

*للتأكد من الحفظ يجب ظهور رسالة تم الرفع الصورة بنجاح بعد الضغط على أرفع وذلك اسفل كل صورة 
https://drive.google.com/file/d/1Z54wdDlTUREf4uYm4Ba0vKDhHJDhPHkH/view?usp=sharing


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدينة الجامعية بالسويس تعلن عن تفاصيل الخدمات والمميزات للطلاب الوافدين.. تفاصيل

للراغبين في التحويل للجامعات من الخارج .. قدم عبر هذا الرابط

ننشر خطوات تسجيل مقررات كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية

لطلاب زراعة القاهرة.. جداول المحاضرات العلمية والنظرية للعام الدراسى الجديد

لطلاب زراعة القاهرة.. تعرف على جداول المحاضرات العلمية والنظرية للعام الدراسي الجديد

خطوات تسجيل المقررات الدراسية على المنصة التعليمية بهندسة القاهرة

ترشيحاتنا

تحديث جديد من واتساب يزيل ميزة شائعة ويثير غضب مستخدميه.. تعرف عليها

شيخ الأزهر: الإسلام والقرآن الكريم ونبينا محمد هم المصابيح الإلهية التى تضئ على الأرض طريق الإنسانية

شوبير: تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وارد

لقيت الطبطبة.. خالد منصور ينشر فيديو لأبطال حكايات بنات من كواليس العمل

تضخم عضلة القلب.. اكتشف الأسباب وعوامل الخطر والمضاعفات والوقاية

تحديد 7 محافظات.. مدبولى يكلف بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات والتحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابوت المياه.. آلات ري لا يعرف الجيل الجديد من أبناء سوهاج عنها شيئا.. تعرف عليها

تعرف على فيات تيبو 2021 بعد انطلاقها رسميا.. صور

عاش هنا يوثق عناد مأمون الشناوي مع أم كلثوم ومحاباته فريد الأطرش على حسابها.. وكواليس اكتشافه لـ هاني شاكر