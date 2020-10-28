كلية تمريض القاهرة... تعلن خطوات تسجيل المقررات الدراسية أونلاين

اعلنت كلية تمريض القاهرة ، عن خطوات تسجيل المواد الدراسية المقررة لطلابها اونلاين وجاءت كالاتى :





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1- يجب على الطالب تسجيل البيانات أولًا مرة واحدة فقط .





2- يختار الطالب التسجيل طبقًا للآئحة الدراسية التابع لها





3- يقوم الطالب بالضغط على أريد أن أغلق حسابي بسري خاص بي





4- على الطالب البحث بالرقم القومى عن الاسم





5- أختيار الآسم ثم قم بكتابة رقم سرى خاص بك وتكررارة مرة أخرى فى القائمة التالية

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6- يجب على الطالب برفع صورة البطاقة او جواز السفر وجة فى االآختيار الآول والظهر فى الآختيار الثانى بصيغة PDF ثم Uplaod وسوف يتفحص المُختصون من شئون الطلبة صورة البطاقة و يقبلوا طلباتهم بوضع سري للحساب و سيكون الدخوله بعد ذلك بمعلومية هذا السري بجانب القومي خلال 48 ساعة .





وفى المرحلة الاخيرة ، يقوم الطالب بأختيار الموافقة على تغيير الرقم السرى وسيتم الإرسال .





*للتأكد من الحفظ يجب ظهور رسالة تم الرفع الصورة بنجاح بعد الضغط على أرفع وذلك اسفل كل صورة

https://drive.google.com/file/d/1Z54wdDlTUREf4uYm4Ba0vKDhHJDhPHkH/view?usp=sharing







