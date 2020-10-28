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منوعات

الأسوأ على الإطلاق.. أطباء ينصحون بالبعد عن مشروبات "الدايت"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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مريم صليب
منذ بداية ظهور المشروبات الغازية، ونصح الأطباء بأنها الأكثر خطورة على صحة الإنسان بسبب نسبة السكر العالية التي تحتوي عليها و اليت قد يفشل الجسم في التعامل معها. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الأطباء حذروا بشدة من المشروبات الغازية المكتوب عليها " خالية من السكر " أو ما يقال عنها " دايت" وأشاروا إلى أن السكر بداخلها عبارة عن سموم تدخل الجسم. 

أكد الأطباء أن المشروبات المكتوب عليها "خالية من السكر " بالتحديد ، يفشل الجسم في التعامل مع السكر المذاب فيها ، فقد تؤدي إلى ضرر أسوأ من الأنواع العادية. 

جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أكثر من مرة، أن المشروبات المكتوب عليها "خالية من السكر" أو لمرضى " السكر" ، تعد سم شديد الخطورة قد تتسبب في الموت المفاجئ بعد تناولها. 
الأسوأ على الإطلاق.. أطباء ينصحون بالبعد عن مشروبات "الدايت"
الأسوأ على الإطلاق.. أطباء ينصحون بالبعد عن مشروبات "الدايت"

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