الأسوأ على الإطلاق.. أطباء ينصحون بالبعد عن مشروبات "الدايت"

منذ بداية ظهور المشروبات الغازية، ونصح الأطباء بأنها الأكثر خطورة على صحة الإنسان بسبب نسبة السكر العالية التي تحتوي عليها و اليت قد يفشل الجسم في التعامل معها.
حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الأطباء حذروا بشدة من المشروبات الغازية المكتوب عليها " خالية من السكر " أو ما يقال عنها " دايت" وأشاروا إلى أن السكر بداخلها عبارة عن سموم تدخل الجسم.
أكد الأطباء أن المشروبات المكتوب عليها "خالية من السكر " بالتحديد ، يفشل الجسم في التعامل مع السكر المذاب فيها ، فقد تؤدي إلى ضرر أسوأ من الأنواع العادية.
جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أكثر من مرة، أن المشروبات المكتوب عليها "خالية من السكر" أو لمرضى " السكر" ، تعد سم شديد الخطورة قد تتسبب في الموت المفاجئ بعد تناولها.