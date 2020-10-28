الأسوأ على الإطلاق.. أطباء ينصحون بالبعد عن مشروبات "الدايت"





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الأطباء حذروا بشدة من المشروبات الغازية المكتوب عليها " خالية من السكر " أو ما يقال عنها " دايت" و أشاروا إلى أن السكر بداخلها عبارة عن سموم تدخل الجسم.





أكد الأطباء أن المشروبات المكتوب عليها "خالية من السكر " بالتحديد ، يفشل الجسم في التعامل مع السكر المذاب فيها ، فقد تؤدي إلى ضرر أسوأ من الأنواع العادية.





جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أكثر من مرة، أن المشروبات المكتوب عليها "خالية من السكر" أو لمرضى " السكر" ، تعد سم شديد الخطورة قد تتسبب في الموت المفاجئ بعد تناولها.

منذ بداية ظهور المشروبات الغازية، ونصح الأطباء بأنها الأكثر خطورة على صحة الإنسان بسبب نسبة السكر العالية التي تحتوي عليها و اليت قد يفشل الجسم في التعامل معها.