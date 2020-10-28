بشرة خير.. العلماء يحددون العمر الذي يمكنه الحصول على لقاح كورونا

كشف مطورو لقاح أكسفورد المقاوم لفيروس كورونا، أنه ينتج استجابة مناعية لدى كبار السن وكذلك الشباب ، مما يرفع الآمال في حماية أولئك الأكثر عرضة للفيروس المستجد "كوفيد -19".





لم تنشر جامعة أكسفورد ولا شريكتها التجارية AstraZeneca البيانات من التجارب المبكرة التي تظهر الآثار الإيجابية، ولكن AstraZeneca أكدت النتائج الأساسية حول اللقاح الذي تسميه AZD1222، والتي تمت مشاركتها في اجتماع أكاديمي مغلق، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





أظهرت تجارب المرحلة الثانية أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 56 عامًا،والبعض الآخر فوق 70 عامًا، أنتجوا نفس النوع من استجابة الأجسام المضادة مثل المتطوعين الأصغر سنًا.





فهناك سؤال دائم عن قدرة اللقاح على حمايته كبار السن، لأن نظام المناعة الطبيعي في الجسم بتضعف قدرته على محاربة أي فيروس مع تقدم العمر ، وهذا هو سبب ارتفاع معدل وفيات كوفيد لدى كبار السن.





تُظهر البيانات أيضًا أن عددًا أقل من الآثار الجانبية التي أشار إليها العلماء باسم "التفاعل" - تم الإبلاغ عنها لدى المتطوعين الأكبر سنًا ، وهو أمر مشجع ، على الرغم من أنه قد يعني عددًا أقل من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها مثل التهاب الذراع.





"من المشجع أن نرى استجابات المناعة كانت متشابهة بين كبار السن والشباب وأن التفاعل كان أقل لدى كبار السن ، حيث تكون شدة مرض كوفيد -19 أعلى. وقال متحدث باسم AstraZeneca إن النتائج تبني مزيدًا من مجموعة الأدلة الخاصة بسلامة ومناعة AZD1222.



