اللواء جمال عوض: تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمواكبة التحول الرقمي

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الرئيس يهتم بالمعاشات واهتمامه له تاريخ، وتم اتخاذ العديد من القرارات فى هذا المجال مع قانون التأمينات الجديد، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تتعامل مع كل بيت فى مصر.









وأضاف اللواء جمال عوض، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية مصر الأولى، أن مصر تمتلك حوالى 10 ملايين ونصف المليون صاحب ومستحق معاش، وحوالى 13 مليونا مؤمن عليهم، إذا هناك حوالى 25 مليونا كل فرد فيهم إن كان يعول أسرة مكونة من 4 أفراد نصل إلى 100 مليون مواطن وهم عدد سكان مصر.









رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى أن الرئيس أصدر توجيهات فى منتهى الوضوح والصرامة لتغيير الصورة الذهنية من جهة المواطنين عن التأمينات فى حسن معاملة الجمهور. وأشار









وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه تم وضع محاور لتطوير الهيئة لأنها تتعامل فى كمية أرقام ضخمة جدا، لذلك نسعى للتحول الرقمى فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.







