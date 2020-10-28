AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللواء جمال عوض: تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمواكبة التحول الرقمي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:41 م
المعاشات
المعاشات
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الرئيس يهتم بالمعاشات واهتمامه له تاريخ، وتم اتخاذ العديد من القرارات فى هذا المجال مع قانون التأمينات الجديد، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تتعامل مع كل بيت فى مصر.


وأضاف اللواء جمال عوض، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية مصر الأولى، أن مصر تمتلك حوالى 10 ملايين ونصف المليون صاحب ومستحق معاش، وحوالى 13 مليونا مؤمن عليهم، إذا هناك حوالى 25 مليونا كل فرد فيهم إن كان يعول أسرة مكونة من 4 أفراد نصل إلى 100 مليون مواطن وهم عدد سكان مصر.


وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى أن الرئيس أصدر توجيهات فى منتهى الوضوح والصرامة لتغيير الصورة الذهنية من جهة المواطنين عن التأمينات فى حسن معاملة الجمهور.


وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه تم وضع محاور لتطوير الهيئة لأنها تتعامل فى كمية أرقام ضخمة جدا، لذلك نسعى للتحول الرقمى فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.


وتابع: "نسعى للتخلص من الأوراق وتعذيب المواطن فى المكاتب، وتحليل النظام الآلى الذى سيتيح منصة إلكترونية تمكن أى شخص من أن يدخل من خلال هاتفه على الخدمة الخاصة به دون الذهاب إلى مقر الهيئة تسهيلًا على المواطن وتحقيقا للحلم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صندوق لاستثمار أموال المعاشات بطريقة آمنة وبعوائد مميزة.. رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:٦٠ ألف مستفيد جديد من العلاوات الخمسة الشهر المقبل

رئيس التأمين الاجتماعي: تقسيم توقيتات صرف المعاشات التزاما بالإجراءات الاحترازية

سحب وإيداع وشراء| التأمينات: بطاقات بنكية ذكية لأصحاب المعاشات

التأمين الاجتماعي: مستحق المعاش يحصل على كارت ميزة مجانا

ضياء رشوان: إضافة 1000 مستفيد من العلاوات الخمس| وبدء حل مشكلة تأمينات الصحفيين

بعد سنوات من المعاناة .. نقيب الصحفيين يعلن حل أزمة ملف تأمينات الصحف ..إعادة فتح الملفات التأمينية للعاملين بالجرائد المغلقة والسماح بسداد التأمينات كأرباب عمل

ترشيحاتنا

عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-10-2020.. فيديو

أستراليا تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة «الفحص المهبلي» للمسافرات بـ مطار الدوحة

بعد إطلالتها الجريئة في الجونة .. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف

الأرصاد: طقس ممتع خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. وتحذر من الشبورة المائية صباحا

بسام: الأهلي فاوضني.. ومنافسة الشناوي وأبو جبل صعبة

توجيه تهمة القتل العمد للأبوين المتسببين في قتل رضيعهما بـ طوخ.. فيديو

AdvertisementS

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي

تركت طفلها وزوجها وباعت الذهب من أجل عشيقها.. تفاصيل اختفاء ربة منزل بشبرا الخيمة

بلجيكا في وضع حرج بسبب الوباء.. إجبار الأطقم الطبية المصابة بـ كورونا على مواصلة عملهم

شريف إكرامي يرد على شوبير

فرج عامر عبر تويتر: ‏النهاردة يوم تاريخي في حياة ومستقبل نادي سموحة

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم الالتزام برد 25% من المصروفات الدراسية

أكبر قنبلة غير ذرية.. شاهد| مشروع أمريكي لتزويد إسرائيل بسلاح خطير في ترسانتها

خناقة على 50 جنيها تقتل أنس.. التفاصيل الكاملة لترك زوجين رضيعهما دون طعام 9 أيام حتى تحللت جثته في القليوبية

الرجاء يؤجل سفره إلى القاهرة.. ومسحة جديدة للاعبين المصابين اليوم

شيخ الأزهر: الإساءة للنبي محمد عبث وتهريج وانفلات

أخبار الرياضة| صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

الأهلي يتجاهل دعوة رمضان صبحي لحفل تسليم درع الدوري أمام طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابوت المياه.. آلات ري لا يعرف الجيل الجديد من أبناء سوهاج عنها شيئا.. تعرف عليها

تعرف على فيات تيبو 2021 بعد انطلاقها رسميا.. صور

عاش هنا يوثق عناد مأمون الشناوي مع أم كلثوم ومحاباته فريد الأطرش على حسابها.. وكواليس اكتشافه لـ هاني شاكر