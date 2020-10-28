"رسول المحبة والإنسانية".. ندوات لخريجي الأزهر بالبحيرة احتفالا بالمولد النبوي

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة برئاسة الشيخ محمد مزروعة سلسلة ندوات احتفالُا بالمولد النبوي الشريف.





حاضر بالندوة الأولى الدكتور عماد حسن مرزوق – أستاذ الدراسات الإسلامية، التى عقدت ضمن احتفالية مكتبة مصر العامة بكفر الدوار بعنوان "ميلاد رسول المحبة والإنسانية"، تناول خلالها الارهاصات التي سبقت مولد الرسول صلي الله عليه وسلم، وبيان مدى تكريم الله له، مؤكدًا على أن الأمة الإسلامية فى هذا الوقت من كل عام عليها استثمار هذه الأمسيات والندوات الدينية، في وجوب العودة للقرآن، والاقتداء بسنة رسول الله.





حضر الاحتفالية أحمد حمزة نائبًا عن اللواء أحمد مرزوق - رئيس مجلس مدينة كفر الدوار، وأحمد هواش - مدير عام مكتبتي مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار، الشيخ الشحات خليل - موجه شئون القرآن بإدارة كفر الدوار الأزهرية، و محمد عاشور- مدير مكتب فرع المنظمة بالبحيرة.





كما عقد لقاء بعنوان "رحمة النبي وتسامحه"، بمركز شباب مدينة إيتاي البارود، حاضر بها الشيخ حلمي حريرة - وكيل معهد الشهيد رامي حسنين الثانوي الأزهري بإيتاي البارود - عضو فرع المنظمة بالبحيرة، والشيخ أحمد إبراهيم - عضو فرع البحيرة، و عصام حلمي مدير مركز شباب مدينة إيتاي البارود.





وأوضح الشيخ حريرة خلال الندوة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فى توصيل دعوته إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والرفق، واللين، والبعد عن الفظاظة والغلظة، وطريقة تعامله مع من يسيئون إليه، فضلًا عن توصيته لرجال الأمة بكيفية التعامل بالرفق واللين مع المرأة، وكيف أنه وضع دستورًا يحدد كيفية التعامل مع من يخالفونه العقيدة والرأي. وأكد على أن الأمة الآن عليها نصرة نبيها الحبيب، باحياء سنته والالتزام بوصاياه، والتعرف أكثر على سيرته .





واختتمت الندوات بواحدة تحت عنوان "نبي الرحمة ..المعلم المثالي"، بمعهد فتيات محمد رجب الإعدادي بكفر الدوار، حاضر بها الشيخ أشرف عبد الحفيظ - مسئول مكتب المنظمة.





أكد خلال الندوة على أن كل من يتطاول على مقام نبى الرحمة، هو جاهل لايعرف عن حقيقته شئ، وأن تلك الهجمات الشرسة المسيئة، لن تنال من مقامه الشريف صلي الله عليه وسلم، موضحًا أن الرد عليها يتحقق بالاقتداء بسنته ونهجه الشريف، والتخلق بأخلاقه، فلا ترد الإساءة بالإساءة، بل ترد بما نحن أهل له بالعقل والمنطق، والالتجاء للقنوات الشرعية كالقضاء.