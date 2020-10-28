بإطلالة جريئة.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها من الجونة

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة ساحرة وأنيقة وجذابة وجريئة.





وظهرت سلمى أبو ضيف ، بفستان مكشوف الظهر و رفعت شعرها بطريقة جذابة تليق بإطلالتها ونالت الصورة إعجاب متابعيها على "إنستجرام".





ولم تتكلف سلمى أبو ضيف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط لإكمال إطلالتها ومن الناحية الجمالية وضعت سلمي أبو ضيف ميكاب بالألوان البينك الهادئة والملائمة ببشرتها البرونزية واكتفت بأحمر شفاه باللون الكاشمير وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر.





ودائمًا ما تشارك سلمى أبو ضيف صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمختلف الاطلالات الساحرة والأنيقة.





كما تستعد سلمى أبو ضيف في الأيام القادمة للسفر إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركه لها مع الفنانة دينا الشربيني وعدد آخر من نجوم السينما.







