بتكلفة 272 مليون جنيه.. إنشاء 68 وحدة صناعية فى المنيا.. فيديو وصور

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء (13) مجمعًا صناعيًا بعدد من المحافظات، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة على مساحة (19) فدانا ويضم عدد (68) وحدة صناعية بتكلفة قدرها (272 مليون ), وعددها (59) وحدة.





حيث تبلغ مساحة الوحدات الصغيرة (432 مترا) حيث تبلغ مساحة الوحدات الصغيرة (432 مترا) وتبلغ مساحة الوحدات الكبيرة (790متر) وعددها (9) وحدات، وتلك الوحدات تم طرحها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان (مصنعك جاهز) بنظام التأجير أو التمليك.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمؤتمر المنيا التعريفي للترويج والتسويق لمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، تحت شعار "مصنعك جاهز"، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ، مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد حسان متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وممثلي البنك الأهلي وبنك التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة ورجال الأعمال والمسثمرين وعدد من المتقدمين للحصول على وحدات صناعية.





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أكد المحافظ أن المؤتمر يأتي في إطار إصرار وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وصغار المستثمرين ودعمها المستمر لهم والحرص على خلق فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة المنيا.





وأضاف أن المحافظة عملت على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضرورة تقديم كافة التسهيلات للسادة صغار المستثمرين والشباب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم , وحرصا على زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة وايجاد فرص عمل لائقة لهم تساهم في زيادة مستوى دخولهم ايمانًا بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري في التنمية المستدامة والاقتصاد المصري





وقدم مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عرضا تفصيليا حول المجمع، تضمن العرض مواصفات الوحدات والشروط والتسهيلات المقدمة ومنطقة الخدمات داخل المجمع والتي تضم "مباني إدارية -معارض-مسجد-منافذ بيع وسوبرماركت-مطعم وكافتيريا " كما تضمن العرض كيفية التقدم لحجز وحدة صناعية، حيث تم فتح باب التقدم من 13-10 وحتى 2نوفمبر.





وتضمن اللقاء الترويجي للمجمع الصناعي جلسة حوارية مع نموذجين للشباب ممن تقدموا للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالمجمع الصناعي وكذلك أحد النماذج الشبابية الناجحة والذي حصل على تمويل من جهاز المشروعات، حيث دعا الشباب الى الدخول الى مجال العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.



