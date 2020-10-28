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محافظات

محافظ سوهاج يُشدد على ضرورة المُتابعة لمشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المُتابعة الميدانية لجميع المشروعات التي سيتم العمل بها بالمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومراقبة مؤشرات الأداء اثناء تنفيذ تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء وحدة تنسيق المبادرة بالمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP. 

ووجه المحافظ بالعمل من خلال خطة متكاملة والتنسيق بين جميع الجهات الشريكة والمعنية لتحقيق أقصى استفادة من المبالغ المخصصة للمبادرة، لافتًا إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل بالقرى المستهدفة بالتوالي، وضرورة التطوير الحضري لكل قرية بالكامل، ورفع كفاءة البنية التحتية بها.


وقال أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، إن الاجتماع تناول تحديد اختصاصات كل عضو بالوحدة للعمل على تحقيق أدوار فعالة، وبذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات الخاصة بالمبادرة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح أهالي وأبناء سوهاج، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 68 قرية، بالإضافة إلى استمرار المتابعة والعمل بقرى المرحلة الأولى والتي يبلغ عددها 29 قرية؛ ليصبح اجمالي القرى 97 قرية يستفيد بها مليون و 196 ألف مواطن. 

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية وتوفير حياة كريمة للقرى المستهدفة من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات " مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والري، والتعليم، ورفع كفاءة الطرق، والتطوير الحضري، والشباب والرياضة " .

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