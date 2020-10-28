تسامح واحترام الأديان.. عبد المحسن سلامة يوضح رسائل السيسي في احتفالية المولد النبوي

قال عبد المحسن سلامة ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف كانت كلمة مهمة ووجهت عدة رسائل للداخل والخارج.









وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبرز كلماته أن النبي والإسلام هما رسول الإنسانية والرحمة، وبالتالي من المهم المحافظة على لغة التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره.









وأوضح أنه لابد من الآخرين أن يهتموا بروح تقبل الآخر، مثلما يتقبل المسلمون الآخر ، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك استغلال للحريات فى الإساءة للأديان.









وأكد أن الرئيس ركز فى كلمته على أنه من المهم جدا أن يكون هناك إخلاص للعمل، حيث إن الامة الإسلامية ومصر لا تنهض إلا بالعمل والإتقان والصدق والأمانة.









وذكر أن الرئيس السيسي أشار إلى أن المتطرفين من المسلمين أقلية ضئيلة جدا، وبالتالى لا يمكن أن يؤخذ الإسلام بذلك، متابعا أنه لا يمكن مقارنة جيل كبير من المسلمين بتلك الأقلية.



