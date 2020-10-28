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فن

من البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:08 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكرى
شاركت  الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وتألقت نسرين طافش بإطلالة مميزة وارتدت كاش مايو وخلفها البحر وعلقت قائلة: "الأفق". 

وجاءت التعليقات كالتالي:
-قمر بيطلع بالنهار
-شكلك يجنن
-بحبك اوي 

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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