من البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت نسرين طافش بإطلالة مميزة وارتدت كاش مايو وخلفها البحر وعلقت قائلة: "الأفق".





وجاءت التعليقات كالتالي:

-قمر بيطلع بالنهار

-شكلك يجنن

-بحبك اوي





يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



