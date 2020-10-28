نتنياهو: نعزز قدراتنا العسكرية للتصدي لحزب الله وأي عدو آخر

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن تل ابيب تعزز قدرتها العسكرية للتصدر لحزب الله اللبناني او أى عدو أخر.





وفي سياق متصل رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، بتصنيف البرلمان التشيكي "حزب الله" بكافة أذرعه كمنظمة "إرهابية"، قائلًا: "قرار البرلمان التشيكي ضد "حزب الله" هو خطوة أخرى في جهود وزارة الخارجية لتوسيع الضغط الدولي على حزب الله".

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم، أن البرلمان صنف "حزب الله" بكل أذرعه كمنظمة "إرهابية"، ودعت الوزارة إلى الضغط على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتبني هذا التصنيف.

ودعا أشكنازي الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى إلى الاعتراف بـ"حزب الله" بجميع أذرعه كـ "منظمة إرهابية".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن قرار تشيكيا ينضم إلى القرارات التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة برلمانات وحكومات أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية. جمهورية التشيك صديقة حقيقية لإسرائيل. أشكر أعضاء البرلمان على القرار المهم وآمل أن يترجم هذا القرار إلى خطوات أخرى".

وفي سياق متصل، فرضت حكومة إستونيا، الأسبوع الماضي عقوبات على تنظيم "حزب الله" اللبناني، بسبب "أنشطته الإرهابية"، واصفة إياها بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي ولأمن استونيا".