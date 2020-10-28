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أخصائي أمراض معدية: فحوصات كورونا في أمريكا غير دقيقة في بعض الأحيان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:45 م
كورونا
كورونا
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ندى رأفت
قال جلبير الحلو أخصائي الأمراض الجرثومية والمعدية ، إن الفحص الإيجابي لـ فيروس كورونا يتأثر بثلاث عوامل أهمها عدم التعقيم، حيث من الممكن أن تُؤخذ عينة من شخص سليم ، ولكن تُختلط مع عينة من شخص مصاحب لمرض، فبالتالي تكون نتيجة الفحص إيجابيًا .

وأضاف " الحلو " في مداخلة هاتفية على " سكاي نيوز "، أن العامل الثاني هو طريقة عمل القائم في المُختبر، حيث أن أي خطأ منه سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لـ الفيروس كورونا .

وتابع اختصاصي الأمراض الجرثومية والمعدية، أن العامل الثالث هو أن تقوم بعض المعامل بدمج عينات من مصابين مختلفة وفحصهم مرة واحدة ، فإذا كانت النتيجة إيجابية لشخص واحد ، تُصبح أيضًا باقي العينات إيجابية الفيروس .

وأكد " الحلو "، أن الأخطاء من الممكن أن تكون ناتجة عن الأجهزة أو عن العامل في المُختبر من خلال التلوث أو قلة الخبرة ، فيعطي عينة سليمة بأنها إيجابية للفيروس ، وهذا أمر خطير لما يترتب عليه بعد ذلك .

وأشار ، إلى أن عندما نضع شخص سليم مع شخص مصاحب للمرض ، فإن العدوى تنتقل من الشخص المريض للشخص السليم ، وهذا يساعد على سرعة انتشار الفيروس .

وأضاف ، أن نستطيع حل هذه المشكلة من خلال أن يكون الشخص المصاحب للمرض لديه نتيجة إيجابية لـ " PCR " ، ولديه أعراض المرض كاملة ، أما إذا وقع شرط من هذين الشرطين فعلى الطبيب أو العامل بالمُختبر إعادة التحاليل مرة أُخرى .

وأكد ، أن الفحص المعتمد عالميًا لفيروس كورونا هو فحص " PCR " ، لأنه يتطلب عينة من الأنف والفم وبالتالي يتم التأكيد من وجود الفيروس من عدمه ، أما فحوصات الدم تعطي أجسام مضادة للفيروس فقط ، وبالتالي فإن فحص "PCR " هو الأفضل أولًا وأخيرًا .

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