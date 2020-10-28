أخصائي أمراض معدية: فحوصات كورونا في أمريكا غير دقيقة في بعض الأحيان

قال جلبير الحلو أخصائي الأمراض الجرثومية والمعدية ، إن الفحص الإيجابي لـ فيروس كورونا يتأثر بثلاث عوامل أهمها عدم التعقيم، حيث من الممكن أن تُؤخذ عينة من شخص سليم ، ولكن تُختلط مع عينة من شخص مصاحب لمرض ، فبالتالي تكون نتيجة الفحص إيجابيًا . لمرض





وأضاف " الحلو " في مداخلة هاتفية على " سكاي نيوز "، أن العامل الثاني هو طريقة عمل القائم في المُختبر، حيث أن أي خطأ منه سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لـ الفيروس كورونا





وتابع اختصاصي الأمراض الجرثومية والمعدية، أن العامل الثالث هو أن تقوم بعض المعامل بدمج عينات من مصابين مختلفة وفحصهم مرة واحدة ، فإذا كانت النتيجة إيجابية لشخص واحد ، تُصبح أيضًا باقي العينات إيجابية الفيروس .





وأكد " الحلو "، أن الأخطاء من الممكن أن تكون ناتجة عن الأجهزة أو عن العامل في المُختبر من خلال التلوث أو قلة الخبرة ، فيعطي عينة سليمة بأنها إيجابية للفيروس ، وهذا أمر خطير لما يترتب عليه بعد ذلك .





وأشار ، إلى أن عندما نضع شخص سليم مع شخص مصاحب للمرض ، فإن العدوى تنتقل من الشخص المريض للشخص السليم ، وهذا يساعد على سرعة انتشار الفيروس .





وأضاف ، أن نستطيع حل هذه المشكلة من خلال أن يكون الشخص المصاحب للمرض لديه نتيجة إيجابية لـ " PCR " ، ولديه أعراض المرض كاملة ، أما إذا وقع شرط من هذين الشرطين فعلى الطبيب أو العامل بالمُختبر إعادة التحاليل مرة أُخرى .





وأكد ، أن الفحص المعتمد عالميًا لفيروس كورونا هو فحص " PCR " ، لأنه يتطلب عينة من الأنف والفم وبالتالي يتم التأكيد من وجود الفيروس من عدمه ، أما فحوصات الدم تعطي أجسام مضادة للفيروس فقط ، وبالتالي فإن فحص "PCR " هو الأفضل أولًا وأخيرًا .