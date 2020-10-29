AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

المولد النبوي.. ماذا حدث لـ إيوان كسرى يوم ميلاد الرسول؟

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
إيوان كسرى
إيوان كسرى
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. 

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. 

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.

إيوان كسرى
أثبت المؤرخون حدوث معجزات في يوم ميلاد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- فلما كان الليلة التي ولد فيها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ارتج إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وكان في هذا إشارة إلى أنه سيملك الفرس أربعة عشر ملكًا بعدد ما سقط من الشرفات، فملك منهم عشرة ملوك بعد كسرى في أربع سنين، وملك الباقون إلى إمارة عثمان رضي الله عنه حتى سقطوا جميعًا.

معجزات ولادة الرسول
ولد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- بجوف مكة بالشعب وقيل بالدار التي عند الصفا، وكان مولده عام الفيل، العام الذي حاول فيه جيش أبرهة هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرًا أبابيل أهلكتهم ومنعتهم.

وشهد يوم ميلاد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- الكثير من المعجزات، ليس في مكة وحسب ولكن في بلاد المشرق والمغرب فجاء ميلاد النبي إيذانًا بميلاد الإيمان في قلوب البشر.

اقرأ أيضًا:

أين ومتى ولد الرسول محمد؟.. تعرف على آراء الفقهاء

وقد رأت السيدة آمنة حين حملت بالنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام، وقالت والله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته كأنه واضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء.

وتكررت الرؤى عند "آمنة" وسمعت كأن أحد يقول لها: "أعيذه بالواحد، من شر كل حاسد، ثم تسميه محمدًا"، وجاءتها آلام المخاض فكانت وحيدة ليس معها أحد ولكنها شعرت بنور يغمرها من كل جانب، وخيل لها أن "مريم ابنة عمران"، "وآسية امرأة فرعون"، و"هاجر أم إسماعيل" كلهن بجنبها، فشعرت بالنور الذي انبثق منها، ومن ثم وضعت وليدها كما تضع كل أنثى من البشر.

وعندما ولدت السيدة آمنة رأت أم عثمان بن العاص وأم عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة قلن: رأينا نورًا حين الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب.

وذكرت "فاطمة بنت عبد الله" أنها شهدت ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: "فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن عليَّ".

وبعد أن وضعته السيدة آمنة أرسلت إلى جده عبدالمطلب: أنه قد ولد لك غلام فاته فانظر إليه. فأتاه فنظر اليه وأخذه فدخل به الكعبة؛ فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها. وسماه محمدًا، وهذا الاسم لم يكن العرب يألفونه، فسألوه: لم رغب عن أسماء آبائه؟ فأجاب: أردت أن يحمده الله في السماء، وأن يحمده الخلق في الأرض.

ولما كان الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتج إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وكان في هذا إشارة إلى أنه سيملك الفرس أربعة عشر ملكًا بعدد ما سقط من الشرفات، فملك منهم عشرة ملوك بعد كسرى في أربع سنين، وملك الباقون إلى إمارة عثمان رضي الله عنه حتى سقطوا جميعًا، وتهاوت الأصنام المنصوبة في الكعبة وحولها، وانكبت على وجوهها، وغاضت بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن وجف ماؤها، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك ألف سنة.

ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وآله وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، وحُجب عنها خبر السماء كما ذكر بعض العلماء، لكن المشهور والمحفوظ أن قَذف الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم.

ومنها أن إبليس حُجب عن خبر السماء فصاح ورنَّ رَنَّةً عظيمةً كما رنَّ حين لُعن، وحين أخرج من الجنة، وحين وُلد النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت الفاتحة، ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مَخْلَد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاريخ ميلاد الرسول محمد بالميلادي والهجري

ماذا حدث للأصنام يوم مولد النبي محمد؟.. معجزة لا يعرفها الكثير

في ذكرى المولد النبوي.. معجزات وبركات ميلاده على الجزيرة العربية

موعد إجازة المولد النبوي 2020 .. وكيفية الاحتفال الصحيح

كم يوم باقي على إجازة مولد النبي 2020 ؟.. 4 أيام

المولد النبوي.. قصة حنين النخلة وبكاؤها لفراق النبي

ترشيحاتنا

«النيابة العامة» تأمر بحبس زوجين لاتهامهما بقتل رضيعهما عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بايدن يقترب من تحقيق فوز تاريخي على ترامب في كاليفورنيا

كيان مجهول.. نداء مصر لا يعرف أدبيات الممارسات السياسية ويقف في صف الإخوان.. فيديو

بسبب الفساد| رئيس الكاف أحمد أحمد مهدد بالإيقاف من فيفا

أول تعليق من تركيا بعد حرق صورة أردوغان والعلم التركي في لبنان

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

غلق كلي لحركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر

قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

«النيابة العامة» تأمر بحبس زوجين لاتهامهما بقتل رضيعهما عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل