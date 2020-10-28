بعد إقامتها أونلاين بالجامعات.. وزير التعليم العالي يشهد إطلاق منصة الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء احتفال مؤسسة شباب القادة بإطلاق منصة الأنشطة الطلابية للعام الثاني على التوالي، بحضور أحمد فتحي المدير التنفيذي للمؤسسة، وأحمد أبو هشيمة المدير التنفيذي لشركة حديد المصريين، وعددٍ من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

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ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، حيث تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق.

وأضاف عبدالغفار أن الجامعات بها ما يقرب من 3 ملايين طالب، يمثلون ذخيرة الوطن وحاضره ومستقبله، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشاريع قومية، وبالأخص في مجال التعليم، سواء إنشاء جامعات جديدة أو تكنولوجية أو أهلية أو خاصة أو تطوير للمناهج، إنما يستهدف في النهاية تأمين مستقبل مشرق للشباب المصري، وذلك من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية، التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها.

بينما أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إقامة الأنشطة الطلابية العام الدراسي الجديد اونلاين، مشيرة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل أونلاين.

وأضافت "المصدر"، أن العمل بنظام الأونلاين كان ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين ولذلك استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.

وقد أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات لا يقتصر دورها على التعليم فقط، وإنما هي مصنع للموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الرياضية أو العلمية أو الفنية، لافتًا إلى التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء 6 حاضنات بالجامعات؛ بهدف اكتشاف المواهب الشبابية في مجال ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

وجدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للقيادة في مجالات مختلفة، وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًّا.