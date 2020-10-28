مصطفى الشافعى يروي تفاصيل دخوله مجال الإنشاد الديني.. فيديو

قال المنشد مصطفى الشافعى، إنه بدأ فى الغناء للأناشيد الدينية منذ الصغر ، خاصة وأن والده قارئ جيد للقرآن الكريم، وكان يتابع الأناشيد والابتهالات منذ الصغر، وأصبح يغنى منذ أن كان عمره 6 سنوات وحتى 14 سنة.





وأشار المنشد مصطفى شافعى، خلال حديثه ببرنامج " السفيرى عزيزة" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أنه التحق فى البداية بفرقة المصريين للموسيقار هانى شنودة، وبعد ذلك اتجه للانشاد الدينى منذ عام 2013 وحتى الآن.





وتابع أن كل صوت له لون معين، ولذلك وجد نفسه وصوته فى الإنشاد الدينى أكثر على عكس الغناء، مؤكدًا أنه أصبح يأخذ خطوات جيدة فى الإنشاد الدينى.



