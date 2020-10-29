المولد النبوي.. علي جمعة يكشف عن علامات حب النبي وبهذا الأمر نصل لكمال الإيمان

المولد النبوي











قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبى – صلى الله عليه وسلم- ولد في شهر ربيعٍ الأنور، وأهل التوفيقات يختلفون في ميلاده؛ فمنهم -وهو الراجح- أنه ولد في الثاني عشر من ذلك الشهر، ومنهم من رجح الثامن، ومنهم من رجح الواحد والعشرين.



وأضاف « جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك» أن الله – سبحانه وتعالى- أخفى يوم مولده في ربيع، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن المسألة ليست أن نحتفل بيومٍ واحد من أيام ميلاده الشريف، بل هو أن نحتفل بكل يومٍ في ربيعٍ الأنور، وأن نجعل هذا الشهر فهمًا عن رسول الله، وتصديقًا به – صلى الله عليه وسلم- ، ومعيشةً في حاله عليه السلام.



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ولد في ذلك الشهر الأنور، في يومٍ اختلف العلماء فيه، والاختلاف يثير الهمة، ويبين مدى التقصّي الذي ناله هذا العظيم – صلى الله عليه وسلم-، ولم ينله عظيم قط في التاريخ لِلَّهِ من تتبع سيرته وأحواله، وما تعامل معه من خلق الله، من بشرٍ، أو أدوات، أو غزواتٍ، أو أماكن، أو أزمنة- لم يحظ أحد في التاريخ إلا دُرَّة الأكوان ﷺ بهذا الاهتمام البليغ.



وأشار إلى أنه عندما ولد النبى – صلى الله عليه وسلم- كأن الشمس ظهرت فخبت نجوم الأنبياء في ضياء شمسه – على الصلاة والسلام-، وأصبح المسلمون أمة دعوة يدعون إلى الله ورسوله، ويحاربهم الناس من أجل رسول الله.



وأكد أن مولد النبي المصطفى – صلى الله عليه وسلم- لم يكن يومًا عابرا، بل ينبغي علينا أن نعيشه في كل يوم، فاليوم المُعيّن الذي ولد فيه المصطفى – صلى الله عليه وسلم- هو خير أيام الله كلها، منذ خلق الله الأرض ومن عليها، بل والكون وما فيه، إلى أن يرجع ذلك إلى ربه.



ونوه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالمين للمؤمن والكافر، لما ولد فرح به أبو لهب عمه الكافر، الذي لم يورد ربنا - سبحانه وتعالى - في كتابه اسمًا من أسماء قرابة النبي إلا هذا، وأنزل فيه سورةً بحالها تُتلى إلى يوم الدين وهى سورة المسد: « تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ».



وتابع أن أبو لهب حكم الله عليه بالنار، خالدًا فيها أبدا؛ من شدة طغيانه على رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بعد أن أوحى إليه ربه، لكنه في يوم مولده – عليه الصلاة والسلام- فرح أبو لهب فرحًا شديدا، وأعتق ثويبة فرحًا بمولده ، فأثابه الله جل جلاله على ذلك.. أفلا نفرح نحن.



وألمح إلى قول عروة بن الزبير:" وثويبة مَولاةٌ لأبي لهبٍ وكان أبو لهبٍ أعتَقَها فأرضَعَتِ النبيِّ – صلى الله عليه وسلم- ، فلما مات أبو لهب أُريَهُ بعضُ أهلِه بشرِّ حِيبةٍ ، قال له: ماذا لَقِيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألقَ بعدَكم، غيرَ أني سُقِيت في هذه بعتاقتي ثُوَيبَةَ، حيث تلقته ثويبة فهو سبب خيرها وهو سبب عتقها".



وأشار إلى أن سيدنا النبي ﷺ ولد ولادةً إنسانية فيها بركة تشير إلى حاله العالي، وليست فيها خوارق؛ ولادة تشير إلى أنه قد أرسل إلى كل إنسانٍ في العالم إلى يوم الدين؛ فلم يولد من غير أب كما ولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لأن المثال المحتذى والأسوة الحسنة ينبغي أن يكون إنسانًا كسائر الإنسان.



وأردف أن كثير من الجهلة حاولوا أن يحيطوا مولد النبي المصطفى، والحبيب المجتبى – صلى الله عليه وسلم- بخوارق كثيرة، ونسوا وتجاهلوا وغاب عنهم أن ميلاده البشري يتوافق مع الوظيفة التي أرادها الله له، من كونه خاتمًا للنبيين والمرسلين، وإمامًا للمتقين وأسوةً للمؤمنين، فالنبي ﷺ أسوة حسنة { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ } هذا هو جانبه الأول، لكنه معصوم بعصمة الله له { يُوحَى إِلَيَّ }، والوحي هو الذي بيننا وبينهم في رسول الله ﷺ.



واختتم المفتى السابق أن هذا شهر كريم اقرأوا فيه سيرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم- وتدبروا أخلاقه وأحواله، افهموا عنه مراده ، صدّقوا ، عيشوا حال النبي – صلى الله عليه وسلم- ، غَيِّرْ حياتَك وجددها، واجعل ذلك كله لله رب العالمين؛ فإن الله ينظر إلينا، فلتكن في دائرة رحمته ورضاه، وتوجهك إلى النبي المصطفى – عليه الصلاة والسلام- ينطبع عليك، ولا تكن مدبرًا عنه ﷺ فتبوء بسخط الله.