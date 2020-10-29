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برلمان

برلمانى: مجلس الشيوخ يساعد "النواب" ويقلل مدة نظر القوانين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن هناك أهمية كبيرة لمجلس الشيوخ ، تتمثل فى إعداد القوانين والنظر فيها ، بحيث تكون مؤهلة لتمريرها على مجلس النواب.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب ويقلل مدة نظر القوانين ، وسيكون إضافة للحياة السياسية فى مصر ، خاصة وانه موجود فى معظم دول العالم.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.

وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.

وشهدت جلسة الأحد الماضى ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.

وانطلقت الأحد الماضى أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.

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