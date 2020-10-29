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برلمان

نائب: مجلس الشيوخ سيدرس مشروعات القوانين بشكل مستفيض قبل عرضها على البرلمان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب عمر حمروش ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ الحالى به قامات ومتخصصين وأكاديميين وتربويين، مشيرا إلى أنه متفائل بوجود مجلس الشيوخ فى أحوج مصر فى حاجة إلى كل ما هو إيجابى حتى تنهض الدولة.

وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة مشروعات القوانين بشكل مستفيض قبل عرضها على البرلمان ، بحيث يتم مناقشتها بشكل متوازن يراعى كافة الأبعاد وحتى لايكون بهذه القوانين أى ثغرات قانونية.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.

وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.

وشهدت جلسة الأحد الماضى ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.

وانطلقت الأحد الماضى أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.

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