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منوعات

مفاجأة غير متوقعة.. شاب يهرب من أول موعد مع حبيبته

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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مريم صليب
هرب شاب صيني بالغ من العمر 24 عاما من أول موعد له مع حبيبته ، بعد أن اكتشف صدمة عمره حينما دخل المطعم الذي اتفقا اأن يتقابلا فيه . 

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية ، فإن شاب بالغ من العمر 24 عاما هرب من أول موعد له معه حبيبته ، بعد أسابيع من تبادل الاتصالات و المحادثات و قررا أخيرا ان يتقابلا . 

تفاجئ الشاب أن الفتاة اصطحبت معها 20 شخص من عائلتها و اسرتها واصدقائها في المطعم و كانوا في انتظاره دون علمه ، فجلس بجانبها وتحيطهما نظرات الحاضرين ،فطلب الخروج من المطعم لسحب المال من ماكينة الصرف . 

قرر الشاب الهرب بسرعة قبل أن يلاحظه أي شخص من الحاضرين ، و أرسل إلى الفتاة رسالة توبيخ على ما قامت به من مفاجأه غير متوقعة و غير مرغوب فيها ، و قام بحظر مكالماتها من على هاتفه و غادر . 

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