مفاجأة غير متوقعة.. شاب يهرب من أول موعد مع حبيبته





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية ، فإن شاب بالغ من العمر 24 عاما هرب من أول موعد له معه حبيبته ، بعد أسابيع من تبادل الاتصالات و المحادثات و قررا أخيرا ان يتقابلا .





تفاجئ الشاب أن الفتاة اصطحبت معها 20 شخص من عائلتها و اسرتها واصدقائها في المطعم و كانوا في انتظاره دون علمه ، فجلس بجانبها وتحيطهما نظرات الحاضرين ،فطلب الخروج من المطعم لسحب المال من ماكينة الصرف .





قرر الشاب الهرب بسرعة قبل أن يلاحظه أي شخص من الحاضرين ، و أرسل إلى الفتاة رسالة توبيخ على ما قامت به من مفاجأه غير متوقعة و غير مرغوب فيها ، و قام بحظر مكالماتها من على هاتفه و غادر .

هرب شاب صيني بالغ من العمر 24 عاما من أول موعد له مع حبيبته ، بعد أن اكتشف صدمة عمره حينما دخل المطعم الذي اتفقا اأن يتقابلا فيه .