برلماني: قانون الإدارة المحلية على أولويات مجلس النواب المقبل

قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن البرلمان القادم سيكون أمامه عدد من القوانين سيكون لها الأولوية فى الإصدار خلال الفترة القادمة.
وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون الإدارة المحلية والقوانين التى تراعى مصلحة المواطن البسيط.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.