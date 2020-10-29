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برلمان

برلماني: قانون الإدارة المحلية على أولويات مجلس النواب المقبل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن البرلمان القادم سيكون أمامه عدد من القوانين سيكون لها الأولوية فى الإصدار خلال الفترة القادمة.

وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون الإدارة المحلية والقوانين التى تراعى مصلحة المواطن البسيط.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.

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