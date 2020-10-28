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أخبار العالم

بعد جنوحها بين الصخور.. إنقاذ السفينة العالقة في ليبيا وطاقمها المصري

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:37 م
السفينة ليدي حلوم
السفينة ليدي حلوم
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القسم الخارجي
نقلت قناة "ليبيا 24"، عن مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأنه تم إنقاذ كامل طاقم سفينة الشحن "لليدي حلوم" التي علقت بين الصخور داخل ميناء طرابلس منذ ليل الثلاثاء نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أمس الثلاثاء، أن فرق إنقاذ تكافح لخروج طاقم سفينة نقل البضائع "ليدي حلوم" وطاقمها المصري المكون من 16 بحارا والتي جنحت قرب منطقة الحاجز الصخري لميناء طرابلس البحري. 

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، أعلن أمس أن عملية إنقاذ السفينة الجانحة على الصخور بميناء طرابلس ما زالت مستمرة، وفقًا لـ"بوابة أفريقيا".

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف بجهاز الإسعاف والطوارئ وكل الأجهزة العاملة على عملية الإخلاء ما زالت موجودة بالمكان.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ على صفحته الرسمية صورا لعملية الإنقاذ وسحب السفينة التي ترفع علم بنما.

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