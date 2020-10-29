وكيل دينية النواب: مجلس الشيوخ سيكون له دور إيجابى بجانب البرلمان





قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور إيجابى بجانب البرلمان لبحث و مراجعة القوانين التى ستقدم لمجلس النواب.





وأشار الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له بالغ الأثر أيضا فى تقديم المقترحات والحلول لكافة القضايا المجتمعية ، وسيراعى المشاكل التى تعتلى أداء العمل الحكومة.





وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.





وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.





وشهدت جلسة الأحد الماضى ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.





وانطلقت الأحد الماضى أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.