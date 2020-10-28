نائب يناشد أصحاب المشروعات غير المرخصة بالاستفادة من حوافز الانضمام للاقتصاد الرسمي

ناشد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية أصحاب المشروعات من غير المنتمين للقطاع الرسمى استغلال الحوافز التى تضمنها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر العديد من لتشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى.





وفى مقدمة هذه التيسيرات والحوافز إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.





وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم إن القانون نص أيضًا على إعفاء هذه المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، مؤكدًا اهمية انضمام الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المهمة التى جاءت فى هذا التشريع المهم.





يُذكر أنه يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقًا للتشريعات النافذة.





ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.