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ديني

الفيوم الأزهرية تنظم دورة تدريبية لضبط التلاوة.. السبت

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
تعقد منطقة الفيوم الأزهرية، الدورة التدريبية الحادية عشرة لبرنامج «حفص لضبط التلاوة لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم» صباح يوم السبت الموافق 31 / 10/ 2020م بقاعة التدريب بديوان عام بمنطقة الفيوم الأزهرية.

تتضمن الدورة، محاضرات في علم التجويد ومخارج الحروف وصفات الحروف، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والإظهار، والإقلاب، والإدغام ، والإخفاء، وصعوبات التعلم، وأحكام الميم والنون المشددتين، والمد وأحكامه.

كما سيتم التدريب أحكام التجويد تطبيقيا، والمتقاربان والمتجانسان والمتماثلان وهمزتا الوصل والقطع وأحكام الراءات، واجتماع الساكنين، والمقطوع والموصول، والوقف والابتداء ومهمات في قراءة حفص.

يأتي هذا في إطار اهتمام قطاع المعاهد الأزهرية بمعلمي ومعلمات القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والارتقاء بالكفاءة المهنية لهم، وبناء على موافقة السيد صاحب الفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وضبط أدائهم داخل الفصول بتلاوة صحيحة مُثبّتة من خلال تدريب المعلمين بـ«برنامج حفص لضبط تلاوة معلمي القرآن الكريم»، وبالتعاون مع كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر الشريف، والمتخصصين في القراءات القرآنية بالمناطق الأزهرية، وبإشراف الإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية، والإدارة العامة للتدريب، والمكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية. 

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