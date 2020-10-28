AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

النائبة راندا مصطفى تهنئ الرئيس السيسى ومجلس الشيوخ بالمولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:59 م
النائبة راندا مصطفى
النائبة راندا مصطفى
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تقدمت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت النائبة راندا مصطفى في التهنئة: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعية الله عزل وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحفظ الله مصر من كل سوء ومكروه.

كما قدمت النائبة راندا مصطفى أيضا التهنئة الى رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس والشعب المصرى العظيم والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

يذكر ان الدكتورة راندا مصطفى أستاذ فى كلية الطب كانت تشغل منصب نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحظيت بثقة القيادة السياسية وتم تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: مناسبة تاريخية

بمناسبة المولد النبوي.. محافظ مطروح يوزع حلوى على العاملين بالديوان العام

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

لتهنئته بالمولد النبوي.. رئيس مجلس الشيوخ يرسل برقية للرئيس السيسي

خالد حنفي يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى لحضور احتفال المولد النبوى

بعد تنديدات ومقاطعات عربية.. مصدر رئاسي فرنسي: نحترم المسلمين ولنا تاريخ مشترك

خناقة على 50 جنيها تقتل أنس.. التفاصيل الكاملة لترك زوجين رضيعهما دون طعام 9 أيام حتى تحللت جثته في القليوبية

هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

حكم التسوية ببطلان لائحة الزمالك نهائيا؟ أمين عام الأولمبية يحسم الجدل

نجمات اقتربن من دخول العُش الذهبي.. درة الأحدث.. ونسرين طافش وأمينة خليل تعلنان الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تجسسية تكشف عن هوية الوحش القادم من فورد.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح نهائيا؟

بعد تصدرها تريند جوجل.. أسعار صادمة لإطلالات رانيا يوسف في الجونة