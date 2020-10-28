النائبة راندا مصطفى تهنئ الرئيس السيسى ومجلس الشيوخ بالمولد النبوي

تقدمت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.





وقالت النائبة راندا مصطفى في التهنئة: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعية الله عزل وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحفظ الله مصر من كل سوء ومكروه.





كما قدمت النائبة راندا مصطفى أيضا التهنئة الى رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس والشعب المصرى العظيم والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.





يذكر ان الدكتورة راندا مصطفى أستاذ فى كلية الطب كانت تشغل منصب نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحظيت بثقة القيادة السياسية وتم تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ.