فيديوجراف.. شيخ الأزهر يرد على المسيئين للرسول والإسلام

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حادث القتل البغيض لمدرس التاريخ فى باريس لأنه حادث مؤلم ومؤسف، مؤكدًا أن الأزهر يرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات.



