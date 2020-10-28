فيديوجراف.. شيخ الأزهر يرد على المسيئين للرسول والإسلام

القى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كلمة خلال احتفالات المولد النبوي الشريف وذلك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة بالتجمع الخامس.
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أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حادث القتل البغيض لمدرس التاريخ فى باريس لأنه حادث مؤلم ومؤسف، مؤكدًا أن الأزهر يرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن الرسول الكريم ورد على المسيئين للرسول والإسلام من خلال الفيديوجراف التالي.