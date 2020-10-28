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فن

إيرادات السينما.. الخطة العايمة يقترب من 6 ملايين جنيه

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:07 م
فيلم الخطة العايمة
فيلم الخطة العايمة
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سعيد فراج
حقق فيلم «الخطة العايمة» للفنانين على ربيع ومحمد عبد الرحمن، إيرادًا أمس الثلاثاء 27 أكتوبر، بلغ 111 ألف و765 جنيه، ليحتل به المركز الأول بين الأفلام المعروضة، من حيث الإيراد اليومي.   

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم «الخطة العايمة» 5 ملايين و979 ألف و170 جنيهًا، مقتربًا من 6 ملايين مشاهدة، بعد مرور 3 أسابيع على عرضه في السينمات. 

وشهد العرض الخاص، نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

فيما هنأ عدد من أبطال مسرح مصر، كلا من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة". 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

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