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توك شو

المصريون يد واحدة في جميع الأعياد.. الأب بطرس دنيال يهنئ الشعب بالمولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:12 م
الاب بطرس
الاب بطرس
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قسم التوك شو
قال الأب بطرس دنيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري، إن تهنئته الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف هو واجب وشئ طبيعي وجب عليه فعل تلك التهنئة دائما.

وأضاف بطرس دنيال، خلال مكالمة هاتفية في برنامج"ست الستات" المذاع عبر فضائية"صدي البلد"، أنه يجب علي المصريين جميعا مشاركة بعضهم البعض في كل الاحتفالات، وأن ا يشعره بعضهم البعض في كل الأوقات.

وأشار"دانيال"، إلي أن مدارس الرهبانية المسيحية قامت بتحضير حلاوة المولد بمشاركة المدرسين والمدرسات المسلمين والمسلمات، مضيفا أنهم تعودوا علي هذا الفعل، منوها إلى أنه حضر احتفالات المولد النبوي الشريف أكثر من مرة في الأوبرا وغيرها.

وأكد مدير المركز الكاثوليكي المصري، أنه يهنئ علي الفيس بوك جميع المسلمين كاتبا "أهنئ جميع المصريين بالمولد النبوي الشريف وايضا بعيد الميلاد، يقول التهنئة لجميع المصريين وليس المسلمين فقط أو المسيحيين فقط.

وأوضح مدير المركز الكاثوليكي المصري، أنه يجب علي جميع المصريين الاحتفال بجميع الأعياد معا وأن يكونوا في جميع الأوقات والأعياد يد واحدة، وذلك لأن هذا يساعد في القضاء علي الفتنة بين الشعب المصري كمسلمين ومسيحيين.

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