جرام الذهب عيار 21 يخسر 8 جنيهات دفعة واحدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، بنحو 8 جنيهات عقب استقرار الأسعار خلال اليومين الماضيين، وسجل

سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 822 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم الأربعاء 938 جنيها.

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ووصل عيار 18 اليوم الاربعاء إلى 702 جنيه.

وسجل السعر العالمي للذهب 1875 دولارا للاوقية.