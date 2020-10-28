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أخبار العالم

إعلامية كويتية: أردوغان يتاجر بالدين الإسلامي لهذا السبب

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:06 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب اردوغان
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مـيــــــس رضــــــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن دخول الرئيس التركي أردوغان على خط الأزمة الفرنسية بعد إساءة ماكرون للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ،  ما هو إلا متاجرة بالدين الإسلامي لأهداف تخص مصالحه، لافتة إلى أن الرئيس التركي بدأ حربه للتغطية على حملة المقاطعة السعودية للبضائع التركية التي أصابته في مقتل. 

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ صدى البلد"، أن الرئيس التركي يمارس مسرحيات هزلية من وقت لآخر لقناعته بأنه السلطان المزعوم وخليفة المسلمين والإسلام، لافتة إلى أنه يجيد اللعب على مشاعر المسلمين ويرتدى عباءة الإسلام كآخر سلاح يتسلح به ضد مخططاته الخبيثة. 

ولفتت إلى، أن الرئيس التركي يدعو لتجييش المسلمين لتأجيج مشاعر الكراهية والعنف، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تزداد موجة العمليات الإرهابية فى العالم للجماعات التكفيرية والإرهابية وحملة أخوان الشياطين خلال الفترات تحت ستار الإسلام والتى يبرأ منها الإسلام والمسلمين.


وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين مواطنيه على مقاطعة البضائع الفرنسية، ردا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص حرية نشر الرسوم الكاريكاتورية. إلى ذلك، شبّه أردوغان معاملة المسلمين في أوروبا بمعاملة اليهود قبل الحرب العالمية الثانية. لكن الرئيس الفرنسي تلقى دعما أوروبيا من قبل كل من المستشارة الألمانية ورئيسي وزراء إيطاليا وهولندا ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذين استنكروا تصريحات أردوغان. من جهة أخرى، ندّدت تركيا بـ"القتل الوحشي" للمدرّس الفرنسي بعد اتهامها بالصمت في هذه القضية.


دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين الأتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، على خلفية خلاف مع باريس بشأن التعامل مع المسلمين في فرنسا.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة "كما يقول البعض في فرنسا لا تشتروا العلامات التجارية التركية، أتوجه هنا إلى أمتي: لا تولوا اهتماما للعلامات التجارية الفرنسية، لا تشتروها".

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