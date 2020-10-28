صور تجسسية تكشف عن هوية الوحش القادم من فورد.. شاهد

كشفت صور تجسسية جديدة للسيارة Eco Sport Active 2021، تفيد برغبة الشركة الأمريكية فى تقديم مفهوم جديد لهذا النموذج يحمل العديد من التجهيزات المختلفة ، والذي سوف ينطلق من داخل أسطول فورد الخاص، كواحد من احدث اصدارات الشركة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

وحصلت السيارة على عدة تجهيزات، ويتمثل ذلك في التصميم الخارجي الذي ظهر بمفهوم أكثر جرأة وبمواصفات تضيف لمسات شبابية فريدة، تضمنت اللمسات تصميم جديد للجنوط المعدنية التي حصلت على شكل هندسي مميز باللون الأسود مدمج معه اللون الفضي، تعلوها أقواس بلاستيكية نصف دائرية.

وحصلت ايضا على سقف مزود بقطاعات بارزة كإضافة عصرية تتماشى مع أحدث المفاهيم التي تتعامل مع ديناميكية الهواء، بالإضافة الى مصابيح LED أمامية وشبكات عريضة مزدوجة تجعل السيارة Eco Sport Active أكثر عدوانية.





وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بعدة تجهيزات، والتي تتمثل في شاشة متطورة تتوسط قمرة القيادة قياس 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مدعمة بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto ، بالاضافة الى مقود حركة مزود بأحدث انظمة التحكم.

و تم تزويدها بمحرك سعة 1.0 لتر، يولد قوة قدرها 125 حصان، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات ، كما اعتمدت ايضا الشركة على تزويد السيارة بنظام دفع FWD للنسخ القياسية، بينما تنطلق النسخ الاختيارية بنظام الدفع الكلي للعجلات من طراز AWD.





يذكر ان فورد سوف تطلق مبيعات هذه السيارة داخل الاسواق الاسبانية اولا و بسعر يبدأ من 24.100 يورو.