بوسي تقدم حفلا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. ديسمبر المقبل

تحيى المطربة الشعبية بوسي، حفلا كبيرًا، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، ويشهد الحفل مفاجآت عديدة تحضرها بوسى من الآن.









كما تجهز المطربة الشعبية بوسى، لأغنية وطنية جديدة، بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر غناؤها فى نفس الحفل، وتعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.









ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، وتعبر الأغنية الوطنية عن عراقة مصر ومجدها الكبير.







