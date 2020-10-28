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شيريهان أبو الحسن: الرجال العاملون في صناعة السينما أكثر من السيدات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:58 م
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إن هناك فعاليات مهمة شهدها مهرجان الجونة السينمائى في جولته الرابعة، ومن بين هذه الفعاليات ندوة عن تمكين المرأة في صناعة السينما.

وأضافت أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ON E أن الندوة شارك فيها ممثلون في أكثر من دولة، وأبرز ما أكدت عليه الندوة أن عدد من يعملون في صناعة السينما من الرجال أكثر من السيدات.

وأوضحت، أن السيدات لديهن أفكار كثيرة في السينما، و عدد المخرجات ومهندسات الصوت اللاتي يعملن في السينما زاد على السنوات الماضية.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفلة.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.

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