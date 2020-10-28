شيريهان أبو الحسن: الرجال العاملون في صناعة السينما أكثر من السيدات

قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إن هناك فعاليات مهمة شهدها مهرجان الجونة السينمائى في جولته الرابعة، ومن بين هذه الفعاليات ندوة عن تمكين المرأة في صناعة السينما.





وأضافت أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ON E أن الندوة شارك فيها ممثلون في أكثر من دولة، وأبرز ما أكدت عليه الندوة أن عدد من يعملون في صناعة السينما من الرجال أكثر من السيدات.





وأوضحت، أن السيدات لديهن أفكار كثيرة في السينما، و عدد المخرجات ومهندسات الصوت اللاتي يعملن في السينما زاد على السنوات الماضية.



