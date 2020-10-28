صالون سياسي جديد لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. الجمعة المقبل

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد صالونها السياسي لشهر أكتوبر 2020، يوم الجمعة القادم والموافق 30 أكتوبر الجاري، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، قاعة نفرتيتي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على أن يكون الحضور بالملابس الرسمية.





يذكر أن التنسيقية عقدت صالونها السياسي الأخير، 12 سبتمبر الماضي، تحت عنوان" دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، حول دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية، وهذا ما تناوله خالد بدوى عضو التنسيقية.

كما ناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما وضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي، فيما تناولت أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.