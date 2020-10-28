اللجنة الأولمبية تكرم محمد عصب بطل كمال الأجسام

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بتكريم لاعب كمال الأجسام محمد عصب الذي يستعد للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا المقرر إقامتها في ولاية لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.
حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
تم خلال التكريم تسليم درع اللجنة الأولمبية وزيارة المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية والذي يرصد تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية.
محمد عصب أحرز المركز السادس من قبل في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا عام 2016 والمركز الخامس في البطولة التي أقيمت في الأردن في نفس العام ويستعد لخوض بطولتي رومانيا وإيطاليا قبل خوض بطولة مستر أولمبيا في لاس فيجاس بأمريكا تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي نيل هيل في وزن 89 كيلو.
أعرب محمد عصب خلال التكريم عن شكره لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية على هذا الإهتمام والتشجيع على تحقيق الانجازات وأنه يعمل من أجل الحصول على لقب بطولة مستر أولمبيا بعد هذا الدعم الكبير والفترة الحالية سيعمل على التدريب بقوة من أجل رفع راية مصر.