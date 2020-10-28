وزير خارجية السودان يعلن بدء الخطوات الأولى لإقامة علاقات مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم بدأت في الخطوات الأولى لإقامة علاقات مع إسرائيل.





وقال قمر الدين في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن "العلاقات مع إسرائيل سيبت فيه البرلمان المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن السودان استوفى جميع الشروط لرفع اسمه من قوائم الإرهاب.





وأكد قمر الدين أن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية سيمهد لعودته إلى المجتمع الدولي.