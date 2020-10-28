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أخبار العالم

وزير خارجية السودان يعلن بدء الخطوات الأولى لإقامة علاقات مع إسرائيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:38 م
عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
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محمد عثمان
أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم بدأت في الخطوات الأولى لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال قمر الدين في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن "العلاقات مع إسرائيل سيبت فيه البرلمان المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن السودان استوفى جميع الشروط لرفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وأكد قمر الدين أن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية سيمهد لعودته إلى المجتمع الدولي.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، أكد في وقت سابق من اليوم، أن 90% من الشعب السوداني يؤيدون إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وقال دقلو، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الموقف التاريخي لبلاده من القضية الفلسطينية لا يتعارض مع تأسيس علاقات تطبيع مع إسرائيل، واصفًا سلاح المقاطعة الذي كانت تستخدمه الدول العربية على مدار عقود، بأنه بلا قيمة، ولم يستفد منه أحد.
 
وأضاف أن "اللاءات الثلاث" التي أطلقها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم عام 1967 وهي: لا سلام، لا مفاوضات، لا اعتراف بإسرائيل، لم تفد السودان بشيء، لذلك يعمل السودان للتصالح مع كل العالم، وإسرائيل جزء منه.

وأوضح: "عانينا من العزلة الدولية لأكثر من 27 عامًا، بسبب إدراجنا في قائمة الإرهاب الأمريكية، لذلك نسعى للتصالح مع العالم".

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