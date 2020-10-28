حازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي













واصل حازم امام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، البرنامج التأهيلي الموضوع له .





يأتي هذا من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.





وفي نفس السياق.. وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامجا تأهيليا لعمر السعيد مهاجم الزمالك،و يؤديه بالجمانيزيوم على هامش المران الذي يقام اليوم بملعب النادي وذلك من أجل تجهيزه بشكل قوي استعدادا للمرحلة المقبلة.



