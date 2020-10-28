الغوص والإنقاذ يستعد لعقد الجمعية العمومية العادية قبل بطولة الجمهورية

تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي بعد غد الجمعة الموافق 30 أكتوبر بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولي فى تمام الساعة الثانية عصرا.





وعلى صعيد آخر يستعد الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي لإنطلاق تنظيم بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف طبقًا للمواعيد والتوقيتات الآتية :-





1- ( المرحلة الأولى ) للمراحل السنية (11-12-13 سنة ) بحمام سباحة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة بالاسكندرية ومركز تدريب المنتخبات بالإسكندرية خلال الفترة من 4 نوفمبر المقبل وحتى 8 من نفس الشهر .





2- المرحلة الثانية للمراحل السنية 15-17-19 سنة - عمومى بحمام سباحة المدينة الرياضية بشرم الشيخ وخليج شرم الميه خلال الفترة من 11 نوفمبر المقبل وحتى 15 من نفس الشهر .



