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محافظات

مجلس مدينة سفاجا ينظم نموذج محاكاة لعرض اصطفاف معدات مواجهة الأزمات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:13 م
عرض اصطفاف معدات
عرض اصطفاف معدات مواجهة الأزمات
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إبراهيم جادالله

نظمت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالبحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي، رئيس المدينة اليوم الأربعاء، فعاليات عرض اصطفاف المعدات والآليات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 67" والتعامل الفورى مع موجة الأمطار والسيول المقام أمام مقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.


جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية المشاركة،  فى إطار خطة المحافظة ضمن التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات وإجراء نموذج محاكاة استعدادًا لمجابهة الأزمات والحد من المخاطر بنطاق المحافظة.


وتفقدت رئيس المدينة عرض اصطفاف المركبات والمعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بإجمالى ما يقرب من 40 معدة تنوعت ما بين (لوادر – جليدر – سيارات كسح – سيارات شفط مياه – حفار – مولدات كهربائية – سيارات ضغط هواء – ماكينات لحام – سيارات نزع مياه – وونش – فضلًا عن سيارة متنقلة - وسيارة إسعاف - وخيمة حديد بمشتملاتها ومعدات أخرى ).


وشارك فى الاصطفاف معدات عدد من المقاولين ورجال الاعمال بسفاجا وشركات الألومنيوم والصوامع ومياه الشرب والصرف الصحى ومرفق إسعاف سفاجا ومرور سفاجا.


واستمعت رئيس المدينة إلى شرح تفصيلى من مدير الأزمات ومدير الدفاع الشعبى عن كيفية عمل السيارات والتعامل الفورى مع الأزمة.

 

وأشادت رئيس المدينة بالإعداد والتنظيم الجيد لذلك النموذج، ووجهت الشكر لدور رجال الأمن والشركات، مؤكدةً على أهمية التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لما يتيحه هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.


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