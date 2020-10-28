رئيس سفاجا تبحث توفير أراضى لإنشاء مخازن تخدم مشروع المثلث الذهبي

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الدكتور محمود خليل، مدير إدارة التفتيش البيئي والمهندس شاذلي احمد عوض، مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، بحضور مسئولى إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمناقشة توفير أراضى لإنشاء مخازن لخامات المعادن تكون مطابقة للإشتراطات البيئية.





وأوضحت "رئيس المدينة" أن هدف الاجتماع مع لجنة من الإدارة العامة للبيئة والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئية هو دراسة مدى إمكانية وجود مقترح اراضى لاستخدامها لتخزين خام الفوسفات وبعض الاسمدة الأخرى التي تخدم منطقة المثلث الذهبي.





وأضافت "المغربي" أن اللجنة تبحث توفير 40الف م٢ جنوب المدينة غرب الطريق الدائري بهدف إقامة مجموعة من المخازن الخاصة بالبضائع تتناسب مع طبيعة الخامات والمكان، بالشكل الذى يساعد على خدمة مشروع المثلث الذهبي.



