AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس سفاجا تبحث توفير أراضى لإنشاء مخازن تخدم مشروع المثلث الذهبي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:22 م
هدى المغربي، رئيس
هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا
Advertisements
إبراهيم جادالله
عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الدكتور محمود خليل، مدير إدارة التفتيش البيئي والمهندس شاذلي احمد عوض، مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، بحضور مسئولى إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمناقشة توفير أراضى لإنشاء مخازن لخامات المعادن تكون مطابقة للإشتراطات البيئية. 

وأوضحت "رئيس المدينة" أن هدف الاجتماع مع لجنة من الإدارة العامة للبيئة والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئية هو دراسة مدى إمكانية وجود مقترح اراضى لاستخدامها لتخزين خام الفوسفات وبعض الاسمدة الأخرى التي تخدم منطقة المثلث الذهبي.

وأضافت "المغربي" أن اللجنة تبحث توفير 40الف م٢ جنوب المدينة غرب الطريق الدائري  بهدف إقامة مجموعة من المخازن الخاصة بالبضائع تتناسب مع طبيعة الخامات والمكان، بالشكل الذى يساعد على خدمة مشروع المثلث الذهبي.

رئيس سفاجا تبحث توفير أراضى لإنشاء مخازن تخدم مشروع المثلث الذهبي
رئيس سفاجا تبحث توفير أراضى لإنشاء مخازن تخدم مشروع المثلث الذهبي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق الملا: مشروعات التوافق البيئى تعدها صناعة البترول بمثابة استثمار أخضر

ترشيحاتنا

مات جوعا بعد تركه 9 أيام بالشقة.. خال رضيع القليوبية يكشف عن مفاجأة جديدة فى القضية

إعلان انتقال بدر بانون رسميا لـ الأهلي في يد الزمالك

بشري للكويتيين.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا مهما بشأن كورونا

قرية كاملة مصابة بوباء النوم العميق الغامض.. ما السر؟

ميركل: معدلات قياسية لإصابات كورونا في المانيا

هاني حتحوت: ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل.. والنهائي بعد التوقف الدولي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. ليلى علوي فى إطلالة غير تقليدية من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الساخن؟