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القمامة تحاصر مدرسة بلقس بالقليوبية.. المدير: تخصيص سيارة لم يحل المشكلة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  خالد ابو السعود مدير مدرسة بلقس بالقليوبية، تعليقا على وجود قمامة حول المدرسة، إن مشكلة القمامة مستمرة منذ فترة طويلة، مضيفا أنه بذل جهدا كبيرا لحل تلك المشكلة وتم مخاطبة الوحدة المحلية في المحافظة لإزالة القمامة من أمام المدرسة.

وأضاف خالد أبو السعود  في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة":"الأهالي تعودوا على إلقاء القمامة في هذا المكان منذ سنوات عدة بجوار المدرسة".

وأشار خالد ابو السعود إلى أن الوحدة المحلية وفرت سيارة للوقوف بجوار سور المدرسة أثناء اليوم الدراسي لإزالة القمامة.

وتابع خالد أبو السعود، قائلا: "أرسلت مذكرات رسمية للوحدة المحلية وبالفعل استجابوا لي لإزالة القمامة طوال فترة اليوم الدراسي، وهناك عامل من المدرسة يتلقى القمامة من الأهالي ويتم وضعها في سيارة القمامة ".

ولفت خالد ابو السعود إلى أنه بعد رحيل سيارة القمامة يقوم الأهالي بإلقاء القمامة على الأرض أيضا، مضيفا: "لم يتم حل المشكلة بشكل جذري والمشكلة مازالت مستمرة إلى الأن".

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